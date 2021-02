Raggiunto il tetto massimo delle 2600 prenotazioni per lo screening di massa a Montesilvano

Lo fa sapere il sindaco Ottavio De Martinis in riferimento ai test che si terranno da mercoledì 10 a venerdì 12 nel Pala Dean Martin: "Il numero dei prenotati comprende i test che in via prioritaria abbiamo riservato alle scuole"

Raggiunto il tetto massimo delle 2600 prenotazioni per lo screening di massa anti Covid a Montesilvano. Lo fa sapere il sindaco Ottavio De Martinis in riferimento ai test che si terranno da mercoledì 10 a venerdì 12 nel Pala Dean Martin: "Il numero dei prenotati comprende i test che in via prioritaria abbiamo riservato alle scuole", spiega il primo cittadino.

"Nel ringraziare i cittadini per l'ampia e responsabile adesione, informo che già domani la Asl, con la quale sono in costante contatto, una volta constatata la disponibilità da parte di personale medico e infermieristico, ci comunicherà ulteriori date utili per le quali prenotarsi".

Sarà cura dell'amministrazione comunicare queste nuove date in tempo reale. E fino ad allora, precisa De Martinis, non sarà possibile prendere altre prenotazioni. La battaglia contro il coronavirus a Montesilvano, dunque, continua.