A Montesilvano la raccolta porta a porta si estende anche a Villa Carmine: tutte le strade interessate

Anche il quartiere Villa Carmine avrà la sua raccolta rifiuti porta a porta. Il quadrilatero interessato è quello delimitato tra via Tamigi, via Fratelli Cervi, via Don e via Madonna del Carmine. Le vie dove da lunedì 2 novembre ci saranno i mastelli domestici sono:

via Elba, via Salinello, via Neva, via Don Giovanni Minzoni, via Curiel, via Gioberti, via Fratelli Rosselli, via Salvemini, via Giovi, via Madonna del Carmine, via San Carlo Borromeo, via Arona, via Stresa, via Verbania, via Pallanza e via Vestina.

Ad ognuna delle 311 famiglie è stato consegnato il kit dei raccoglitori con il calendario settimanale ed un manuale sull'uso corretto del conferimento.

Questo nuovo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è già praticato a Montesilvano Colle, Santa Filomena e Pp1. I cassonetti stradali verranno rimossi un poco alla volta entro il 20 novembre, mentre Formula Ambiente - Sapi ha concordato con i vari amministratori di condominio il posizionamento dei nuovi contenitori