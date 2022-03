Montesilvano, punto di raccolta degli aiuti umanitari per l'Ucraina al pala Dean Martin: ecco cosa donare e gli orari

Anche i cittadini di Montesilvano a partire da domenica 6 marzo potranno donare aiuti umanitari alla popolazione ucraina. Lo ha deciso l'amministrazione comunale a seguito della riunione che si è tenuta oggi 2 marzo a palazzo di città con i rappresentanti della comunità ucraina. Due i temi al centro dell'incontro: l'organizzazione degli aiuti umanitari; l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Insieme al sindaco Ottavio De Martinis, erano presenti l’assessore alla protezione civile Lino Ruggero e l’assessore alle politiche sociali Barbara Di Giovanni, oltre all'assessore Alessandro Pompei e al consigliere Valter Cozzi. Per le associazioni, anche la delegazione ucraina "Nessuno escluso", la Croce Rossa Italiana, la protezione civile e l'associazione "Le Vincenziane" di Montesilvano. Il punto raccolta sarà allestito nel pala Dean Martin dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni. Stilata anche una lista del materiale e dei prodotti da poter donare che verranno inviati nelle zone di confine con l'Ucraina da appositi convogli gestiti dalla Croce Rossa Italiana e dall'associazione "Nessuno escluso", così da garantire la massima efficienza e la garanzia di arrivo a destinazione. Il Comune è anche a disposizione per l'accoglienza dei profughi e per questo tipo di esigenze va contattata la segreteria del sindaco, che avvierà l'iter ufficiale che seguirà quello prefettizio.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato: "Siamo colpiti da questa situazione e ci sentiamo profondamente responsabilizzati. Non dimentichiamo che a Montesilvano c'è una comunità ucraina molto numerosa ed è parte integrante della nostra città. Stiamo facendo e faremo tutto il possibile sia per inviare aiuti umanitari nella maniera più efficace sia per dare ospitalità ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Più in generale, ribadiamo il messaggio di solidarietà alle tante famiglie che stanno vivendo momenti drammatici, pieni di sofferenza".