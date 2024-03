Torna l'appuntamento a Montesilvano con la pulizia ambientale di "Plastic free"

Tornano le domeniche ecologiche con l'iniziativa dell'amministrazione comunale e dell'associazione "Plastic free" per la pulizia ambientale. Appuntamento domenica 3 marzo con ritrovo alle 10,30 in via Carlo Maresca fra il Grand Eurhotel e l'hotel Mediterrano per una mattinata all'insegna della tutela ambientale.

L'iniziativa viene riproposta dall'assessore all'igiene urbana Paolo Cilli in sinergia con Alessandro Pompei assessore per le politiche giovanili, con lo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità dell'm inquinamento da plastica: "Ognuno può dare il proprio contributo per garantire un territorio più pulito e libero dalle plastiche. "

Per partecipare e per tutte le informazioni Ilaria 3275536427, Massimo 3318159328.