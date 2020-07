Piazza Venezuela a Montesilvano avrà l'anfiteatro all'aperto e il suo monumento, ma qualcuno storce il muso

Un progetto ambizioso e qualificante che il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha presentato ufficialmente, stabilendo i tempi di realizzo e snocciolando costi e criteri di esecuzione. Piazza Venezuela sarà il luogo dove sorgerà un anfiteatro all'aperto (il primo della città) e dove verrà collocato il monumento fatto realizzare appositamente dai siciliani Mario Campo e Lorena Stabile e dedicato al paese sudamericano.

I tempi di realizzazione previsti sono di circa un anno e la provenienza dei fondi è da ricercare nell'intervento dei costruttori locali. Si lavorerà anche sull'innalzamento della sede stradale, compromessa dai dislivelli creati dalle radici degli alberi che impediscono il normale camminamento dei pedoni. Tutto molto bello, se non fosse per la mancanza di una consultazione pubblica che coinvolga i residenti del quartiere e i vari portatori di interesse. È quanto sostiene il presidente del comitato Saline Marina Pp1, Giuseppe Di Giampietro:

"La città è dei cittadini e di chi vi paga le tasse, non dei costruttori o dei politici pro tempore. Sul destino di piazza Venezuela il futuro non può essere deciso da amministratori di dubbia competenza. Il progetto presentato da De Martinis risale a 35 anni fa e va rivisto. Per il destino della piazza, con i suoi due ettari di estensione, proponiamo una discussione pubblica dove esporre contenuti, valutazioni e impegni di spesa, cercando di rendere partecipe anche la Fondazione Pescara Abruzzo".