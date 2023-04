Grossa perdita d'acqua in via Arno a Montesilvano: disagi per i cittadini e accesso vietato dal lungomare fino al 5 maggio

Diversi i disagi che ha causato una grossa perdita d'acqua registrata in via Arno dove a lavoro ci sono gli operai dell'Aca. Secondo quanto si legge in un post condiviso sulla pagina facebook del Comune di Montesilvano, è in corso la sostituzione della camera di manovra proprio per mettere riparo all'importante perdita registrata.

Oltre ad essere stato registrato un calo di portata che interessa tutta la zona creando quindi problemi ai residenti, sarà impossibile imboccare la strada fino al 5 maggio per chi arriva dal lungomare.