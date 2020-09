Danno riparato, sollievo per i residenti di via Sinni a Montesilvano [FOTO]

È bastato "smuovere le acque" (è proprio il caso di dirlo) per sollecitare l'intervento degli operai incaricati dall'Aca, dopo circa 40 giorni dalla rottura di un tubo sottotraccia che stava causando perdite di acqua e allagamenti in via Sinni a Montesilvano.

Nel corso del pomeriggio odierno, un escavatore ha permesso di rintracciare il punto esatto da cui fuoriusciva copiosamente l'acqua che si riversava in strada.

La falla è stata tamponata e la situazione sta tornando alla normalità.