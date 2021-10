Pedone investito da un'auto a Montesilvano mentre attraversa la strada in via Vestina

Una persona è rimasta ferita nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto a Montesilvano. Il pedone, infatti, verso le 18,45 stava attraversando la strada in via Vestina quando, per circostanze ancora da chiarire, è stato investito da un'automobile in transito. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato in pronto soccorso dove gli è stato diagnosticato un politrauma. Le sue condizioni non sono gravi.