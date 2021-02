Troppi giovani in giro, il sindaco di Montesilvano richiude parchi e aree verdi

Decine di ragazzi e bambini assembrati nei parchi di Montesilvano senza mascherina.

Per questa ragione il sindaco Ottavio De Martinis annuncia che oltre alle scuole firmerà l'ordinanza anche per la chiusura di parchi e aree verde cittadine.

«Unitamente ai colleghi sindaci sono ancora in attesa della relazione della Asl che motiverebbe la sospensione delle attività scolastiche all'interno delle scuole», scrive De Martinis, «come già anticipato, una volta emanata relativa ordinanza, sarà nostra premura portarne a conoscenza attraverso i canali istituzionali. Come tutti saprete sono da giorni a casa in quarantena e non ho avuto modo di verificare personalmente, ma ho avuto conferme relativamente a decine e decine di ragazzi e bambini assembrati nei parchi senza mascherina, nel caso dei più piccoli probabilmente accompagnati da chi in questi giorni inneggiava alla chiusura delle scuole. Ecco, questo è uno dei tanti motivi per i quali per giorni ho sostenuto che fossero proprio le scuole il luogo più sicuro e fossero altri i veicoli del contagio e le decisioni da prendere. Ed ecco perché, benché a malincuore, ma coscienziosamente e a rigor di logica, ancora una volta, oltre che prendere provvedimenti di natura scolastica nell'ordinanza disporró la chiusura di parchi e aree verdi cittadine. Anziché lingua, voce e soprattutto polpastrelli, usiamo testa e cuore».