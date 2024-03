Si era sentita male al colloquio con i prof di uno dei 6 figli, donna di 43 anni muore dopo 10 giorni di ricovero

Aveva solo 43 anni Pamela Valerio morta nel primo giorno di primavera di questo 2024, giovedì 21 marzo.

Lascia il marito Corrado e i 6 figli Samuele, Agnese, Elia, Lorenzo, Cesare, Maddalena.

La 43enne viveva a Montesilvano e lavorava nel Comune di Città Sant'Angelo.

Una decina di giorni fa si sarebbe improvvisamente sentita male mentre era ai colloqui con i professori di uno dei figli. È stata ricoverata nell'ospedale di Pescara in gravi condizioni ma purtroppo non si è mai più ripresa fino al decesso avvenuto giovedì 21 marzo.

L'ultimo saluto verrà dato venerdì 22 marzo alle ore 15 con i funerali che saranno celebrati nel pala Dean Martin in via Aldo Moro. La famiglia fa parte della parrocchia di San Giovanni Apostolo. Dopo le esequie la salma riposerà nel cimitero di Città Sant'Angelo. La camera ardente è allestita nella casa funeraria "Dimore del silenzio" in via Massimo D'Antona 15 a Montesilvnao aperta al pubblico dalle 8:30 alle 19:30.

Enorme il cordoglio da parte delle comunità di Montesilvano e Città Sant'Angelo e numerosi sono stati i messaggi di chi conosceva e apprezzava Pamela: «Il fiore più bello è salito al cielo nel giorno di Primavera. Rimarrai per sempre nel mio cuore, grazie per ciò che mi hai insegnato e per ciò che hai lasciato su questa terra! Ti adoro stella del cielo». «Il Signore si prende sempre i fiori più belli per il suo giardino... e tu sei salita in cielo proprio il giorno di primavera.Veglia sulla tua bellissima famiglia». «Unica Pamela di una dolcezza infinita e un amore per il prossimo esemplare, veglia su la tua bellissima famiglia ti possano accogliere gli angeli in cielo e presentarti al trono del altissimo. Grazie di tutto preghiamo per lei e la sua famiglia». «Grazie Pam per tutto quello che hai lasciato nelle nostre vite...sei stata unica e di esempio per tutti...adesso contagia tutti con il tuo strepitoso sorriso». «Che tristezza, dolce e sorridente così voglio ricordarti». «Ti voglio ricordare con il tuo grande entusiasmo e sorriso. Riposa in pace e veglia sulla tua splendida famiglia. Grazie della tua amicizia. Ti porterò sempre nel cuore». «Ti conoscevo poco ma la luce che emanavi col tuo sorriso, riempiva il mio cuore, la bellezza esteriore rifletteva quella interiore ciao Pamela».

Anche i colleghi del Comune di Città Sant'Angelo si sono uniti al dolore con un manifesto: «Tutti i colleghi del settore tecnico si stringono al dolore che ha colpito la famiglia per la prematura scomparsa della cara Pamela».