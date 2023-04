Boxe, pienone al Palaroma di Montesilvano: al teatino Cavallucci il titolo Ibf del Mediterraneo pesi welter

È il teatino Emanuele Cavallucci il vincitore del titolo Ibf del Mediterraneo pesi welter. L'abruzzese si è aggiudicato il match all'ottavo round per ferita dell'avversario, il romano Alessio Mastronunzio della scuderia di Pomezia. Il titolo, insomma, resta a casa.

Grande partecipazione al Palaroma di Montesilvano per la serata di boxe organizzata dalla Pugilistica Di Giacomo: oltre 800 persone hanno assistito. Successo anche per il mariscano Matteo Di Giulio che ha sconfitto ai punti Luigi Mantegna. Nei match di esordio da professionista quattro vittorie per ko del superleggero Fabio Liberati che ha battuto Rokko Teer, del superwelter Ivan Guarnieri su Vladimir Karnic, del peso massimo leggero Manolo Addario su Benito Vittorioso e del peso massimo Nicola Di Rocco su Luka Karnic, tutti avversari provenienti dalla Georgia. Una grande serata di sport e di grandi emozioni alla quale hanno preso parte anche il vice presidente del Coni regionale Alessandra Berghella e due consiglieri della Federazione pugilistica italiana, Marco Consolati e Mariangela Verna.

“Siamo molto contenti della riuscita di un evento che ha riportato nella nostra città la boxe che conta – dichiara l’assessore allo Sport Alessandro Pompei - . La vittoria del match principale, il titolo Ibf del Mediterraneo, è stata assegnata all'abruzzese Cavallucci e questo ci inorgoglisce ancora di più. Un plauso anche agli altro boxeur che hanno fatto il loro ingresso nel mondo del professionismo, riportando ottimi risultati. Infine, un ringraziamento alla Pugilistica Di Giacomo che offre sempre competizioni di grande qualità”.