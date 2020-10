Il Pala Dean Martin di Montesilvano si prepara a lavori di riqualificazione

Un utilizzo diverso dal consueto, ma molto importante in un momento in cui molte attività vengono sospese a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Il Pala Dean Martin, impossibilitato ad ospitare eventi congressuali e fieristici, si è trasformato in sede provvisoria per altri tipi di servizi.

Al suo interno sono presenti la biblioteca comunale, la scuola civica di musica e teatro, l'ufficio Iat e delle classi dell'istituto Silone. Queste delocalizzazioni hanno obbligato l'amministrazione comunale a compiere interventi di riqualificazione per un valore di 40 mila euro. Ma è il finanziamento regionale di un milione di euro, promesso da tempo, che darà nuova linfa alla struttura polivalente che si prepara ad un rilancio definitivo non appena le condizioni lo permetteranno.