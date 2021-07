Del Trecco sugli sgomberi negli alloggi di via Lazio: "A breve libereremo l'intero fabbricato"

L'assessore comunale alle politiche della casa, esponente di Forza Italia, interviene dopo che sono state firmate le decadenze per gli alloggi popolari a Montesilvano

Via Lazio

L'assessore comunale alle politiche della casa Isabella Del Trecco, esponente di Forza Italia, interviene dopo che sono stati firmati e notificati questa mattina i primi 5 preavvisi di decadenza per gli alloggi popolari di via Lazio, a Montesilvano, di proprietà del Comune di Pescara.

“Si tratta - spiega Del Trecco in una nota - di 5 delle 27 famiglie che occupano ancora lo stabile in corso di sgombero, e che, come emerso dall’indagine interna che stanno conducendo i nostri uffici, hanno perso il diritto di assegnazione di un nuovo appartamento. Oggi possiamo dire che, tra nuove assegnazioni agli aventi diritto e decadenze, concluderemo entro brevissimo tempo l’operazione tesa a liberare l’intero fabbricato, almeno nella porzione di proprietà del Comune di Pescara”.