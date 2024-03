Operaio di Torre de' Passeri travolto da un pannello della ferrovia a Montesilvano, è grave

Un serio incidente sul lavoro è avvenuto a Montesilvano nella tarda mattinata di mercoledì 13 marzo.

Intorno a mezzogiorno un operaio di 37 anni di Torre de' Passeri, sarebbe rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto da un pannello della ferrovia.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, il 37enne stava lavorando, per conto di una ditta, al montaggio di pannelli fonoassorbenti lungo il tracciato ferroviario sopraelevato nei pressi del cavalcavia di via Saragat.

Ma all'improvviso, per cause da accertare, uno dei pannelli appena installato si sarebbe distaccato travolgendo il lavoratore, che ha subìto un grave trauma toracico da schiacciamento. Ai soccorsi, oltre agli operatori del 118, hanno partecipato anche i vigili del fuoco che hanno raggiunto il ferito con un'autoscala. Subito dopo è stato trasportato in ospedale a Pescara. Accertamenti in corso da parte della Polfer (polizia ferroviaria) e ispettorato del lavoro della Asl.