Anche a Montesilvano gli open day per le vaccinazioni Astrazeneca agli over 60: date e dettagli

Anche a Montesilvano nuovi open day per le somministrazioni di vaccini Astrazeneca ai cittadini fra i 60 e 80 anni. Lo ha fatto sapere il sindaco De Martinis, aggiungendo che le date scelte sono lunedì 10, mercoledì 12 e venerdì 14 maggio sempre al Pala Dean Martin con prenotazione attraverso il sito del Comune di Montesilvano al link https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini

L'obiettivo dell'iniziativa è accelerare sulle lista d'attesa ed immunizzare il maggior numero di persone possibile entro l'estate. Attualmente il numero delle persone positive in città è pari quasi a zero, spiega il sindaco, con 18 mila inoculazioni con l'obiettivo di superare le 20mila per la prossima settimana.

Montesilvano si candida tra le città più attive in Italia per la campagna di vaccinazione, dal 5 marzo abbiamo iniziato con gli over 80 per poi diventare riferimento per il mondo scolastico della provincia di Pescara, fino a somministrare 1200 dosi giornaliere. Montesilvano è stata la prima a vaccinare il mondo della disabilità, grazie all’attenzione che la nostra amministrazione da sempre riserva a questa categoria.

Siamo un esempio virtuoso in tutta Italia, grazie a un’impeccabile organizzazione, all’infaticabile lavoro svolto dal personale del Coc e alla piattaforma di prenotazione creata dal dirigente comunale Marco Scorrano e diventata punto di riferimento per la Asl e per i centri vaccinali limitrofi, primo tra tutti quello di Pescara.