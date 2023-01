Disponibile a Montesilvano il nuovo parcheggio in via Lago di Bracciano [FOTO]

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha fatto sapere che il nuovo parcheggio realizzato in via Lago di Bracciano, nella zona dietro la pineta di Santa Filomena, è ora disponibile. Il parcheggio è frutto della riqualificazione e risanamento di un'area dismessa dove il Comune è intervenuto considerando la necessità costante di posti auto vicino al mare durante l'estate per il grande afflusso di turisti e bagnanti in quella zona:

"Dopo gli interventi commissionati, l’obiettivo è stato centrato perché nell’area ora è sorto un utile parcheggio che, ieri, insieme all’assessore Pompei, ho riconsegnato a residenti e cittadini. Situato in un punto strategico, il nuovo parcheggio riveste quindi una doppia utilità: maggiori posti auto per la zona balneare e al tempo stesso, ha contribuito alla riqualificazione di un’area dismessa, al decoro e alla sicurezza urbana. Il parcheggio gode ora di un perfetto manto stradale, un’opportuna illuminazione e una via di accesso e di uscita. Per aver seguito in maniera ineccepibile i lavori, ringrazio il tecnico comunale Giuseppe Maggiori e la ditta Cilli Leonardo."

Il sindaco ha concluso che è fondamentale parlare delle azioni che mirano al recupero delle aree e del patrimonio edilizio esistente:

"La riqualificazione urbana influisce positivamente sulla qualità di vita di tutta la città e non del solo quartiere interessato e la logica degli interventi deve mettere davanti a tutto il benessere dei residenti, del turista e il rispetto per l’ambiente."