In 8 mesi quasi 17mila multe, a Montesilvano il Comune incassa 2,4 milioni di euro

È davvero rilevante il numero delle sanzioni comminate nei primi 8 mesi del 2022 a Montesilvano per le infrazioni al al codice della strada.

Sono stati infatti quasi 17mila (16.847 per la precisione) i verbali recapitati ai cittadini da gennaio ad agosto di quest'anno.

E il totale del denato incassato dal Comune ammonta a circa 2 milioni e 400 mila euro. A rilevare le infrazioni sono stati gli agenti della polizia locale diretti dal comandante Nicolino Casale. Di queste, sono 9.694 quelle già notificate per un totale di 711mila euro già arrivati nelle casse del Comune. Sommano 30mila euro, invece, le sanzioni amministrative per un totale di 136 multe inviate di cui 100 già notificate per un importo pari a 14mila euro già incassato dall’ente. La previsione di incasso messa in bilancio dal Comune arriva a una quota di 1.892.208 euro per quanto riguarda le contravvenzioni e 25.800 euro relative alle sanzioni amministrative. I proventi delle multe saranno utilizzati in questo modo: 255mila euro su interventi di sostituzione, potenziamento o manutenzione della segnaletica e 280 mila euro per la manutenzione delle strade. Invece 577mila euro saranno destinati all’accertamento delle violazioni al codice della strada, anche attraverso l’acquisto di beni e attrezzature tecniche, 60mila euro per l’acquisto di mezzi per potenziare la sicurezza urbana, 50 mila euro per l’assunzione di personale stagionale e 45mila euro per i vari progetti, come ad esempio i controlli anti-prostituzione.