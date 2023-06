Montesilvano piange Nicola Planamente, era grande appassionato di ciclismo

È morto Nicola Planamente, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato e grande appassionato di ciclismo.

In tanti lo conoscevano a Montesilvano e la notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città lunedì 5 giugno.

Planamemente aveva 71 anni e lascia la moglie Silvana, i figli Nico e Silvia e le adoratissime nipoti Martina, Vittoria, Ilaria e Aurora.

Planamente era un ciclista amatoriale e faceva parte del Team Bar KmZero e proprio con i suoi compagni di squadra è stato in sella alla sua amata bicicletta fino a un paio di anni fa in tutte le esperienze come quella della pedalata fino a San Giovanni Rotondo da Padre Pio e ritorno. Il Team Bar KmZero si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Nicola che è stato stroncato da una malattia. La camera ardente è nella casa funeraria Mambella in via Fosso Foreste mentre l'ultimo saluto a Planamente verrà dato nella chiesa della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa in via Sele martedì 6 giugno alle ore 15:30.