A "C'è posta per te" la storia dei fratelli Natasha e Gianluca di Montesilvano rimasti orfani [VIDEO]

Due fratelli di Montesilvano, Natasha e Gianluca, sono stati i protagonisti della prima storia dell'ultima puntata di "C'è posta per te" andata in onda sabato 2 marzo.

A richiedere l'aiuto del programma di Maria De Filippi è stata Natasha, più grande di 4 anni di Gianluca.

Lo scopo di Natasha è stato quello di chiedere scusa al fratello minore per non essersi occupata come avrebbe dovuto, da sorella maggiore, sia dopo la separazione dei genitori, sia dopo la loro scomparsa avvenuta a poca distanza l'una dall'altra.

Lei nel frattempo si è sposata ed è diventata madre di una bambina mentre il fratello Gianluca, dopo la morte dei genitori, vive in una stanza piccola a casa dei nonni insieme al suo cane. Insieme a Natasha anche l'attore Massimiliano Caiazzo di "Mare fuori", serie tv che fratello e sorella guardavano insieme. A consegnare la busta è stato il postino Gianfranco e Gianluca ha risposto all'invito presentandosi in studio. Grande emozione e molte lacrime da parte di entrambi i fratelli fino alla sorpresa di Caiazzo e l'abbraccio finale.

Per rivedere la storia di Natasha e Gianluca basta cliccare sul seguente link: https://www.wittytv.it/ce-posta-per-te/massimiliano-caiazzo-la-sorpresa-per-il-fratello-di-natasha/