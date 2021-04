Più di 3 mila multe in 3 mesi a Montesilvano con le telecamere sui semafori

Sono più di 3 mila gli automobiisti che sono stati multati a Montesilvano con le telecamere che l'amministrazione comunale ha montato sugli impianti semaforici di quattro incroci stradali.

A fornire i dati relativi alle infrazioni accertate con questo sistema, quello dei photored, è Nicolino Casale, comandante della polizia locale.

I nuovi sistemi sono stati entrati in funzione da circa 3 mesi e dunque sono un migliaio di verbali al mese finora.

I semafori dotati delle telecamere elettroniche sono quelli agli incroci tra corso Umberto I e via Adige/via Di Giovanni, corso Umberto I e viale Europa/via Spaventa, via Vestina e via Cavallotti, via Chiarini e via Fonte dell’Abbazia. Questo il dettaglio delle 2.598 multe alle quali si aggiungeranno 500 in fase di inserimento nel sistema dal 22 dicembre al 26 marzo:

corso Umberto I-via Adige: 404;

corso Umberto I-via Di Giovanni: 323;

corso Umberto I-viale Europa: 517;

corso Umberto I-via Spaventa: 511;

via Vestina-via Cavallotti: 352;

via Cavallotti-via Vestina: 90;

via Chiarini-via Fonte dell'Abbazia: 401.

Le multe sono relative sia al passaggio con il semaforo rosso che al cambio di corsia in prossimità dell’incrocio, per importi variabili da 41 a 163 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente di guida.