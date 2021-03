Escrementi di cane non raccolti, a Montesilvano 42 multe da 150 euro

Sono in totale 42 le sanzioni da 150 euro elevate dalla polizia locale di Montesilvano nei confronti di coloro che non hanno raccolto gli escrementi dei cani che portavano a passeggio.

Gli agenti inoltre, come fa sapere il sindaco Ottavio De Martinis, hanno anche sanzionato con una multa da 50 euro i proprietari di 8 negozi sfitti che avevano le vetrine abbandonate e trasandate.

«Come anticipato da alcuni mesi», scrive il primo cittadino, «non avremo più tolleranza per chi sporca e per chi non ha cura dei propri beni, dando un’immagine sciatta e indecorosa della nostra città».

Questo quanto aggiunge De Martinis: «Gli agenti nell’ultimo mese hanno pattugliato le strade anche in borghese per sorprendere e sanzionare chi non rispetta le regole. Non è solo un problema di decoro pubblico, ma anche per le persone con disabilità, le quali spesso si trovano in grave difficoltà a toccare le ruote delle carrozzine sporcate dagli escrementi dei cani. Per avere maggiori controlli sul territorio,nei prossimi giorni, effettueremo una convenzione con le guardie ambientali, che affiancheranno i nostri agenti della polizia locale».