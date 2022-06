Montesilvano, si è concluso il progetto "Io faccio la mia parte" che ha coinvolto 200 studenti [VIDEO]

Si è concluso ieri con la presentazione dei risultati nel The Space Cinema di Montesilvano il progetto “Io faccio la mia parte!”, organizzato dalla Scuola Etica Leonardo di Città Sant’Angelo in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montesilvano e che ha coinvolto 200 studenti di tre scuole di Montesilvano, SIlvi e Città Sant'Angelo. Per Montesilvano ha partecipato l'istituto "Ignazio Silone".

“Io faccio la mia parte!” è stato realizzato con il contributo della presidenza del consiglio a valere sul programma Educare Insieme ed ha visto il coinvolgimento di associazioni e organizzazioni pubbliche e private. Nell’ambito dell’iniziativa, avviata lo scorso ottobre, sono state proposte attività laboratoriali, escursioni sul territorio, incontri con funzionari della pubblica amministrazione, forze dell’ordine e operatori del mondo dell’associazionismo e dell’impresa. Sono stati donati oltre 100 tablet per incrementare la dotazione tecnologica delle famiglie, a supporto della didattica.

Nove le iniziative di partecipazione attiva svolte dal mese di ottobre, fra cui le decorazioni urbane sul territorio di Montesilvano, un fumetto sul tema dello sviluppo sostenibile, una colletta alimentare a scuola in collaborazione con la Caritas di Montesilvano, un video realizzato dai giovani protagonisti per la sensibilizzazione agli obiettivi di Agenda 2030; una mostra fotografica virtuale “Montesilvano e gli Sdgs di Agenda 2030”; una brochure dedicata ai più piccoli sull’Agenda Onu 2030 e Montesilvano; “Il gioco del Tocu ispirato ad Agenda 2030” per la sensibilizzazione degli studenti dellesScuole Medie di Città Sant’Angelo; un vademecum sulla sicurezza a scuola, a lavoro a cura del gruppo classe del centro Giovanile, la giornata ecologica “Puliamo e Balliamo” per la pulizia del tratto di spiaggia tra la foce del Saline e del Piomba.