Installato il montascale nella palazzina popolare in via Rimini: disabile può finalmente tornare ad uscire

Dopo anni costretta a vivere reclusa in casa per la mancanza dell'ascensore o di un montascale Agnese, una donna disabile che vive in una palazzina popolare in via Rimini potrà finalmente ricominciare ad uscire. Negli ultimi giorni, infatti, l'Ater che è proprietaria della palazzina ha installato in montascale dopo le numerose segnalazioni e denunce presentate dalla stessa donna, raccolte anche dal consigliere regionale Domenico Pettinari del M5s che si era occupato del caso un anno e mezzo fa.

Già nel 2015 c'era stata una richiesta di aiuto da parte di Agnese, ora finalmente la bella notizia che permetterà alla donna, malata di sclerosi multipla, di recuperare un minimo di libertà e di possibilità di spostamento come ha riferito anche il consigliere comunale pentastellato Giovanni Bucci.