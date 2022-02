Una mensa e un'area esterna per lo sport, i progetti per il liceo scientifico D'Ascanio di Montesilvano

La realizzazione di un’area esterna dedicata all’attività sportiva e la creazione di una mensa.

Questi i due progetti esaminati in vista dei fondi del Pnrr per il liceo scientifico statale "Corradino D'Ascanio" di Montesilvano.

A ragionare sui due progetti, nel corso di un sopralluogo con la dirigente scolastica Filomena Mammarella organizzato nell’ambito della ricognizione degli istituti scolastici del territorio pescarese, Ottavio De Martinis nella doppia veste di sindaco di Montesilvano e di presidente della Provincia, insieme al dirigente Marco Scorrano e ad Alessandra Berardi, funzionario tecnico della Provincia sui progetti futuri in vista dei fondi del Pnrr. Sul tavolo due progetti rilevanti per l’istituto di via Polacchi: il primo riguarda la realizzazione di un’area esterna dedicata all’attività sportiva, mentre il secondo interessa la creazione di una mensa.

«L’incontro è stato anche un modo per verificare lo stato di alcuni lavori, in particolare quelli riguardanti la palestra», dice De Martinis, «che daranno senza dubbio il via al processo di miglioramento della scuola. L’istituto "D’Ascanio" è da sempre una scuola di notevole importanza per il nostro tessuto socio-educativo e per questo il nostro obiettivo è quello di stimolare maggiormente i ragazzi allo studio migliorando l’efficienza e il decoro degli ambienti. Continuerò, nelle prossime settimane, a visitare tutti gli istituti della provincia, al fine di avere un quadro generale che mi permetterà di lavorare al meglio per il futuro dei nostri ragazzi».