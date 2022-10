Maschere di Halloween per il laboratorio di falegnameria dei bambini di "Montesilvano per l'ambiente"

Maschere di Halloween al centro del nuovo laboratorio di falegnameria per bambini, del progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2022” gestito dall'associazione Amare Montesilvano. Gli alunni della 5 sezione B del plesso di via Lazio della Direzione didattica di Montesilvano si sono cimentati come dei veri e propri piccoli falegnami che, dopo aver indossato la pettorina antimacchia fornita dall’organizzazione, hanno iniziato il laboratorio seguendo le istruzioni ed una serie di importanti quanto utili raccomandazioni sull’uso delle varie attrezzature dispensate dal maestro Fabrizio.

I ragazzi sono stati suddivisi in 4 gruppi, tutti i partecipanti insieme hanno prima creato un disegno corale sul lavoro da creare, poi si sono immersi in una vera e propria ricerca dei diversi materiali da riciclo da utilizzare ed infine sono passati alla costruzione delle maschere utilizzando gli strumenti del falegname. A laboratorio concluso, i partecipanti hanno portato a scuola 6 maschere costruite con le proprie mani. Hanno partecipato gli alunni Antonio Barbato, Stefano Silvetti, Adriano Cilli, Lessan Gillissen, Maya Cicchelli, Brando Ruggieri, Diletta Angioni, Beatrice Ilie, Aron Facchi, Mattia Davide Marinucci, Simone Meogrossi, Leonardo Cianfardoni, Simone Lo Giudice, Beatrice Tricarico, Penelope Savchenko, Alessia Laurini, Angelica Albertoni, Beatrice Rebecca Ilie, Alessio Lo Giudice, Sarr Aissatou Riccardo Forlini e Filippo Mancinelli accompagnati dalle insegnanti Mira Del Bosforo, Paola Candeloro, Sabrina Di Girolamo,Gilda Sulpizio e Costanza D’Angelo. Ad accoglierli Fabrizio Verrigni dell’associazione Miricreo e tutor del laboratorio, da Bruna Brunetti e Renato Petra di Amare Montesilvano.

Prossimi appuntamenti con il laboratorio di falegnameria il 26 ottobre e il 4 novembre, dedicato alle scuole. Per info whatsapp 3733001667 o email amaremontesilvano@libero.it .