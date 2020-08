Mare pulito anche a Montesilvano, il sindaco: "Ora puntiamo alla bandiera blu"

Anche il mare di Montesilvano è pulito e sicuro. I dati dell'Arta riguardanti il periodo fra maggio e luglio 2020 dimostrano infatti un'ottima qualità in tutti i punti.di prelievo ovvero zona foce Saline, zona antistante via Leopardi, zona antistante via Bradano, zona antistante foce fosso Mazzocco.

Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco De Martinis e l'assessore Comardi. I dati sugli enterococchi risultano su 100 ml <10 (limiti legislativi 200) e degli escherichia coli su 100 ml tra 10 e 20 in tutti i punti, tranne alla foce del Saline 50 (limiti legislativi 500). Rispetto ai controlli del 2019, ribadisce il sindaco, la situazione è ulteriormente migliorata grazie anche all'attenzione rivolta dall'amministrazione comunale alla qualità delle acque:

Dati che per il secondo anno di fila garantiscono un percorso tale da poter ambire alla Bandiera Blu, che avevamo annunciato come obiettivo fin dal mio insediamento. Oltre alle acque pulite possiamo garantire anche una serie di servizi richiesti dalla commissione. Continueremo a monitorare la nostra costa per offrire acque sempre al massimo della qualità

L'assessore Comardi evidenzia come la balneabilità sia la base per attirare turisti, ma per la bandiera blu occorrono anche altri requisiti che la città di Montesilvano possiede, ovvero spiagge accessibili per le persone disabili, i servizi per gli anziani e un litorale alla portata dei bambini che vengono fra l'altro confermati ogni anno grazie al rinnovo della bandiera verde.

