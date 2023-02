Tanta emozione a Montesilvano Colle per la 18esima edizione della Marcia per la pace [FOTO]

Forti emozioni alla 18esima edizione della Marcia per la pace che si è tenuta sabato 4 febbraio a Montesilvano Colle.

L’iniziativa è stata organizzata dall’arcidiocesi di Pescara – Penne e il tema portante è stato quello ispirato al messaggio che Papa Francesco ha lanciato in occasione della Giornata per la Pace: “Nessuno si salva da solo”.

Due sono stati i punti focali posti al centro delle riflessioni di fedeli, residenti, rifugiati e attivisti per la pace: la guerra in Ucraina e la drammatica situazione iraniana.

Diversi gli ucraini che hanno partecipato alla manifestazione e numerose le testimonianza sul focus dell’Iran. Questo quanto dice il sindaco Ottavio De Martinis che ha preso parte alla marcia: «Oggi più che mai c’è bisogno di questo momento di riflessione e di preghiera. La promozione della dignità della persona e la ricerca del bene comune devono essere i presupposti di una società civile. Solo così vengono posti solidi e durevoli fondamenti all'edificazione della pace».

«Papa Francesco chiede di impegnarci alla costruzione della pace e con questa marcia vogliamo rispondere ai suoi appelli», evidenzia l’arcivescovo Tommaso Valentinetti, «bisogna lavorare per costruire la pace. Le armi e la guerra non hanno mai risolto i problemi, al contrario li hanno sempre acuiti. È il rispetto dei diritti, delle individualità, degli ultimi e soprattutto del bene comune che riesce a risolvere i problemi».