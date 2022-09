"Luci spente a Montesilvano", la denuncia di un lettore

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare un problema a Montesilvano, più precisamente in via Giovi, dove le luci dei lampioni sono spente.

Queste le sue parole: "Molto spesso, dalle 20 in poi, l'illuminazione pubblica ci lascia completamente al buio. La zona è nelle vicinanze del parco Guy Moll e della chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo. In queste condizioni di precaria sicurezza potrebbero verificarsi delle situazioni poco piacevoli. Nelle vicinanze ci sono dei locali e, per parcheggiare, le persone vengono qui. Grazie per l'attenzione".