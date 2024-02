Il ministro Locatelli sul tema dell'attenzione alla disabilità a Montesilvano: "È un'eccellenza a livello nazionale"

Montesilvano in tema di disabilità è un'eccellenza a livello nazionale. A dirlo il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che ha partecipato all'evento “Stati Generali sulle disabilità Intellettive e disturbi del neurosviluppo”, promosso da Anffas e che si è tenuto a Città Sant'Angelo sul tema "“Co-programmare la qualità di vita della persona con disabilità” - Dal progetto di vita alla riconversione inclusiva dei servizi". Lo ha fatto sapere il consigliere delegato alle politiche per la disabilità Giuseppe Manganiello

L' evento ha avuto come obiettivo quello di fare il punto sui punti di forza e di criticità presenti nell'attuale sistema dei servizi e sull'esigibilità dei diritti nella nostra Regione, con espresso riferimento alla condizione delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari. Un importante momento di confronto con le Istituzioni a livello regionale, per ciò che concerne le disabilità intellettive e del neurosviluppo:

"L’interessante iniziativa è stata l’occasione per ribadire quali sono i diritti delle persone con disabilità e il loro livello di esigibilità, dando voce ad esperti, associazioni di settore con cui Anffas si relaziona. Inoltre attraverso l'organizzazione degli Stati Generali, è stato sottolineato il nuovo ruolo e protagonismo che assume il terzo settore nelle relazioni con le Istituzioni anche al fine di fare il punto su come vengono declinati in concreto, i nuovi istituti della co-programmazione e co-progettazione e, più in generale, dell’amministrazione condivisa. Con l’amministrazione guidata dal sindaco De Martinis abbiamo intrapreso, già da diversi anni, numerose azioni per garantire sempre più servizi e diritti alle persone con disabilità: le nostre spiagge accessibili, il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, un ufficio comunale dedicato, corsi di sensibilizzazione nelle scuole, tanti servizi e tante associazioni rappresentano un eccellenza a livello nazionale che fungono da stimolo per perseguire sempre più il tema dell’accoglienza universale, fondamentale in tutti i comuni e in tutti i contesti della vita quotidiana".