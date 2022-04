Il liceo D'Ascanio di Montesilvano accoglie 20 studenti tedeschi per il progetto sugli scambi culturali [FOTO]

Proseguono a Montesilvano gli scambi culturali con la Germania, ed in particolare con la città di Lahnstein. L'amministrazione comunale, con un post sulla pagina Facebook dell'ente, ha fatto sapere che ieri, 26 aprile, sono arrivati in città una ventina di studenti provenienti dalle scuole della città tedesca, nell'ambito del progetto avviato per gli scambi culturali fra i giovani delle due città. Ad accoglierli al liceo D'Ascanio dove saranno ospitati per le lezioni didattiche, il sindaco Ottavio De Martinis, il presidente della commissione turismo Adriano Tocco e la dirigente scolastica Filomena Mammarella.

I ragazzi, grazie alla disponibilità mostrata dalle famiglie degli studenti montesilvanesi protagonisti dello scambio, saranno ospitati per tutto il periodo di permanenza e potranno visitare ed apprezzare le risorse e le bellezze non solo di Montesilvano ma anche di tutto l'Abruzzo. L'avvio del gemellaggio fra Montesilvano e Lahnsein risale all'autunno 2016, quando i rispettivi sindaci firmarono l'accordo che prevedeva una serie di iniziative di scambio culturale, economico e turistico. Da allora sono già avvenuti diversi scambi fra gli studenti delle rispettive scuole superiori oltre ad altre iniziative e visite istituzionali.