Iniziano a Montesilvano i lavori di riqualificazione in via Isonzo, via Adda e via Oglio

Lavori di riqualificazione in via Isonzo, via Adda e via Oglio a Montesilvano.

Proseguono gli interventi di miglioramento programmati dall'amministrazione comunale.

Il cantiere di via Isonzo è stato già aperto e porterà alla realizzazione di nuove infrastrutture e sottoservizi e per l’adeguamento delle linee fognarie.

Il fine è quello di eliminare il problema degli allagamenti. Sarà anche realizzata una nuova pavimentazione stradale, nel tratto da via Chieti a via Firenze, e una nuova rete di illuminazione con la messa a terra dei cavi e l’inserimento di nuovi pali in sostituzione di quelli ormai obsoleti. Per via Adda è stato intercettato un finanziamento della Regione Abruzzo di 25 mila euro che permetterà il proseguimento della riqualificazione stradale con un nuovo manto e il rifacimento dei marciapiedi e della segnaletica stradale. L’amministrazione comunale poi sta intervenendo anche in via Oglio, in collaborazione con l’Aca, per il ripristino di 200 metri di linea fognaria, per il completamento delle rete idrica su un tratto di 270 metri con dei nuovi allacci riservati alle abitazioni e infine, al momento per completare l’opera manca soltanto la realizzazione del nuovo asfalto. L’intervento, anche in questa via, servirà a migliorare la questione spinosa degli allagamenti. Infine in via Lazio manca solo con la stesura del tappetino di usura, che verrà realizzato, come assicurato dal dirigente Marco Scorrano, appena le temperature lo consentiranno.

«Dopo aver sistemato numerose vie della città da oggi procediamo con via Isonzo, sulla quale effettueremo dei lavori di riqualificazione per evitare l’annoso problema degli allagamenti», dice il sindaco Ottavio De Martinis, «inoltre proseguiremo su via Adda e con il completamento dell’asfalto su via Oglio, dopo un intervento importante svolto insieme all’Aca per la sistemazione delle reti fognarie e idriche. In via Isonzo, nel tratto da via Chieti a via Firenze, stiamo effettuando un intervento di adeguamento delle reti infrastrutturali delle acque bianche e l’interramento dei cavi dell’illuminazione pubblica. Queste opere di ammodernamento degli asfalti, di realizzazione delle reti delle acque e di segnaletica orizzontale renderanno le strade più sicure. È infine in fase di redazione il nuovo piano degli asfalti che a breve verrà attuato».

Poi l’assessore ai Servizi e alle Manutenzioni, Alessandro Pompei, annuncia novità importanti: «L’amministrazione comunale prosegue i lavori di ammodernamento degli asfalti e dei sottoservizi sulle strade cittadine. Nell’ultimo anno abbiamo riqualificato circa 40 vie e in questi giorni con l’ufficio tecnico comunale e il dirigente preposto stiamo ultimando il nuovo piano asfalto dove sicuramente inseriremo tra le strade da rifare nella zona di Montesilvano sud anche via Adige, che richiede un’attenzione per il ripristino dell’asfalto in alcuni punti e delle reti fognarie».