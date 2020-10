Al via i lavori nelle strade dissestate di Montesilvano, le 17 vie interessate

Si concluderanno il prossimo 6 novembre i lavori di rifacimento dell'asfalto stradale in molte strade del territorio di Montesilvano.

Interventi necessari dopo gli scavi effettuati da Open Fiber e Autostrade per l'Italia e avallati dall'assessorato ai Servizi e alle Manutenzioni.

Nella mappatura della città ci sono già alcune vie che sono state rimesse a posto in precedenza e sono: via Sciesa, via Zambesi, via Aterno, via Massarenti, via Po, via Massarenti, via Agostinone, via Ombrone, via Fosso Foreste, via Togliatti e su parte di corso Umberto.

Oggi, mercoledì 28 ottobre, si riparte con il primo lotto che interesserà via Bradano, via Saline, via Garigliano, via Metauro, via Tamigi, via Tricorno e via Lago di Bracciano. Compito affidato alla ditta Slim, mentre alla ditta Cocciante spetterà occuparsi, a partire da domani 29 ottobre, di via Sicilia, via Danubio (primo tratto), via Torrente Piomba, via Costa e via Corelli. Il terzo lotto, a cura sempre della Slim, comprende via Isonzo, via Sele, via Toscana, via Volga (secondo tratto) e viale Abruzzo. Durante le operazioni di asfaltatura saranno in vigore i divieti di sosta. Il rifacimento delle strade usurate è reso possibile grazie a finanziamenti regionali.

«Grazie al lavoro del dirigente Marco Scorrano e di tutto l'ufficio tecnico», rivela il sindaco Ottavio De Martinis, «siamo stati bravi ad intercettare i finanziamenti, concludendo felicemente anche la contrattazione con Open Fiber e Autostrade per l’Italia per il rifacimento di asfalti e segnaletica orizzontale. Sistemeremo e renderemo sicure e percorribili diverse strade della nostra città, in particolare quella del retro pineta e le traverse a mare della zona Sud di Montesilvano, che da anni non subivano riqualificazioni importanti».

L'assessore Pompei fa sapere che «gli interventi previsti saranno non a macchia di leopardo come accadeva in passato, ma in maniera programmatica con una particolare attenzione sulle situazioni di emergenza come in via Tricorno e in via Costa, molto trafficata».