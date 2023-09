Riprendono i lavori di Terna e scatta anche il cantiere sul lungomare nord al confine con Pescara: disagi per gli automobilisti a Montesilvano

Riprendono i disagi per gli automobilisti in alcune zone di Montesilvano a causa della presenza contemporanea di alcuni cantieri stradali. Dopo la sosta per il periodo delle ferie di agosto, infatti, è ripartito il cantiere di Terna per la posa dell'elettrodotto, un cantiere che all'inizio dell'estate si era concentrato in via Verrotti, importante arteria stradale di collegamento fra Pescara e Montesilvano e che aveva visto, soprattutto nelle ore di punta, disagi alla circolazione stradale per la presenza degli impianti semaforici e dei sensi unici alternati.

Ora il cantiere si è spostato a nord, nella zona di via Caravaggio nel territorio comunale di Pescara, mentre l'altro lotto è stato aperto in via Verrotti nella zona della rotatoria con via Sospiri e via Chiarini. Qui, per ora, non si registrano disagi in quanto l'arteria stradale come ci ha spiegato il comandante della polizia locale di Montesilvano Nicolino Casale è ancora libera, ma nei prossimi giorni e nelle prossime settimane l'intervento degli operai comporterà delle modifiche alla viabilità. A nord, invece, nella zona di Santa Filomena la deviazione del flusso di veicoli verso Corso Umberto in via Caravazzio a Pescara, ovviamente provoca disagi e rallentamenti considerando, nelle ore di punta, l'importante mole di autovetture che si sposta lungo la direttrice che fa da collegamento fra il capoluogo e Montesilvano.

E sempre al confine fra Pescara e Montesilvano, questa volta sul lungomare, lo ricordiamo è scattato dal 5 settembre anche il cantiere nella zona delle Naiadi dove è in vigore, fino al 9 settembre, il divieto di transito con deviazione obbligatoria in via Arno. E anche in questo caso, il traffico viene dirottato obbligatoriamente verso la nazionale adriatica provocando disagi per i rallentamenti del flusso veicolare. E sui social, in diversi gruppi Facebook di Montesilvano, molti automobilisti hanno criticato la presenza contemporanea di questi cantieri parlando di traffico paralizzato lungo l'unica strada disponibile per arrivare o tornare da Pescara.