Nuovo asfalto sulla riviera nord: chiude al traffico per cinque giorni parte del lungomare di Montesilvano

Ripartiti i lavori sulla pavimentazione stradale della riviera nord e nello specifico nel tratto stradale prospiciente lo stabilimento “Le Naiadi”, al confine con Montesilvano. Per consentire gli interventi parte di via Aldo Moro e via Arno saranno oggetto di divieti dalle 5 del 5 settembre alle 18 di sabato 9. Disagi al traffico si sono già registrati nella mattinata di martedì.

Nello specifico è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via Arno, il divieto di transito (esclusi residenti, autorizzati e mezzi di soccorso) sul lungomare Aldo Moro da via Arno, dove viene deviato il traffico, al confine con Pescara.