Galleria San Giovanni della circonvallazione, il presidente di commissione Forconi: "Chiederò contezza dei lavori"

«Convocherò nei prossimi giorni, in qualità di presidente della V commissione "Servizi e Mobilità", un rappresentante dell'Anas per avere contezza dei lavori che sono stati eseguiti all'interno della galleria San Giovanni della variante alla statale 16 e per capire cosa devono aspettarsi gli utenti da marzo 2022 in poi».§

A scriverlo è il consigliere comunale di Montesilvano, Marco Forconi, dopo che la riapertura della galleria della circonvallazione ha destato un po' di stupore per le condizioni non apparse ottimali.

«Sono sicuro che la Spa», aggiunge Forconi, «giuridicamente qualificabile quale organismo di diritto pubblico nonché rientrante fra le unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, saprà fornirci informazioni e garanzie inoppugnabili».