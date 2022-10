L'autunno protagonista della tela "ecologica" realizzata dai bambini a Montesilvano

Continuano con successo le iniziative riservate ai più piccoli nell'ambito del progetto “Montesilvano per l'Ambiente 2022”.

Questa volta protagonisti è stato il “Laboratorio di pittura per l'ecologia” giunto al penultimo appuntamento: otto quelli organizzati all'associazione Amare Montesilvano. I piccoli artisti si sono incontrati nella Sala giardino del Grand hotel Adriatico per realizzare prima una loro opera su tela 20x30 e poi, insieme, lavorare ad un quadro su tela 120-150 a tema “autunno”.

A metterci tutta la loro fantasia guidati da Anna Lucia Strizzi, Antonia Capocefalo e Tecla Cecamore, sono stati i piccoli Lorenzo De Chiara, Emma Dell'Elice, Morgan Di Paolo, Sveva Ercolani, Leonardo Ercolani e Diego Porras. Colori ecologici e pettorina antimacchia per rispettare l'ambiente e tornare a casa puliti gli ingredienti finali di una giornata bella e divertente cui ha partecipato anche il presidente della commissione comunale turismo Adriano Tocco che si è compiaciuto con i piccoli artisti per il lavoro svolto, sottolineando lì importanza di questi eventi per la crescita sociale e culturale di bambini e ragazzi.

Il laboratorio di pittura chiude il 26 ottobre con un doppio appuntamento, mentre il 25e il 26 ottobre e il 4 novembre torna il laboratorio di falegnameria. Per avere informazioni e partecipare è possibile contattare il 373 3001667 o inviare una mail ad amaremontesilvano@libero.it.