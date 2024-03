Proseguono a Montesilvano i laboratori scolastici dedicati all'ambiente con i disegni dedicati agli insetti

Proseguono a Montesilvano i laboratori per le scuole dedicati all'ambiente e alla natura promossi nell'ambito del progetto “Montesilvano per l’Ambiente” realizzato dalle associaizoni Amare Montesilvano e Nuovo Saline, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Nella settimana dal 6 al 15 marzo, coordinate da Paola Candeloro insieme a Rosanna Di Toro e Diana Fiori, si è proceduto alla messa in pratica del progetto creativo dal titolo:"Vivono con noi, viviamo con loro" ideato dall’artista Anita Di Girolamo: “Ragni, lombrichi, meduse, bruchi, pipistrelli... Animali che spesso non godono della nostra simpatia, ma che in realtà si rivelano fondamentali per il benessere dei rispettivi ecosistemi”. L'assessore comunale Daniela Renisi ha commentato:

"“Il progetto che si è prefisso di incuriosire i bambini delle scuole primarie e dell'infanzia con dei laboratori di pittura dedicati a questi esseri viventi, ha in sè l’intento di sensibilizzarli sull'importanza della biodiversità anche in città”. Le attività hanno coinvolto: la sezione A del plesso di Via Lazio della Direzione Didattica con il “Ciclo della Farfalla"; la classe 1A di via Lazio con “il Ciclo della farfalla a fumetto”; la sezione B di via Lazio con il “Ciclo della Farfalla”; la classe 3A di via Lazio, con “Il Pipistrello”. Saranno 20 in totale, i laboratori che verranno portati a termine in questo anno scolastico e proseguiranno fino al prossimo 8 maggio. Al termine del ciclo di attività per l’ambiente, tutti i bambini partecipanti riceveranno attestati e gadget, mentre le opere realizzate saranno donate agli istituti.