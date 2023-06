Interruzione dell'energia elettrica in alcune vie di Montesilvano per lavori sugli impianti: i dettagli

Niente corrente elettrica per alcune ore pomeridiane in due strade di Montesilvano. Lo ha fatto sapere e-distribuzione annunciando degli interventi sugli impianti in via Don per martedì 6 giugno dalle 14,30 alle 17,30 e venerdì 9 giugno dalle 14,30 alle 17,30 in via Sardegna, con gli operai che andranno ad intervenire nel parco Maria Teresa di Calcutta.