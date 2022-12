Parte a Montesilvano il progetto "Inspiring Young" per stimolare i giovani a inseguire i propri sogni

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha presentato il progetto "Inspiring young" in collaborazione con l'associazione Formula Aps della presidente Debora Donatore, Alessia Giancola vice presidente e Barbara Di Flaviano tesoriera che avrà inizio il 3 dicembre prossimo alle ore 15 in palazzo Baldoni.

L'iniziativa prevede una serie di incontri con i giovani della città, assieme a testimoniale e personaggi famosi di Montesilvano come Crytical, Francesco Centorame, Valentina Procaccini, Andrea Verrocchio, Andrea Genovese e tanti altri. Attraverso le loro parole i ragazzi racconteranno le passioni che li animano, le sfide che affrontano, il modo in cui gestiscono le situazioni difficili. Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

“Le loro storie incoraggeranno i giovani ad inseguire i propri sogni , li stimoleranno ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi che si pongono, a non temere le sfide, perché anche un fallimento è un’opportunità di crescita personale. Sarà un’occasione per gli adolescenti di entrare in connessione con sé stessi e con gli altri per ispirarsi, incoraggiarsi come solo i ragazzi sanno fare. L’associazione Formula, attraverso percorsi e strumenti designati a far emergere le caratteristiche di ciascun giovane, valorizzando l’unicità come ricchezza e punto di forza, ha l’obiettivo di ascoltare la voce dei ragazzi e tradurre le loro idee in azioni concrete per sostenerli nel perseguimento dei loro obiettivi”.

L'assessore Alessandro Pompei ha aggiunto:

“Siamo stati felici di aver avviato la prima realtà del territorio che vuole orientare i giovani, attraverso un linguaggio consono alle loro esigenze e servendosi dei social, per indirizzarli alle loro scelte future. Un ringraziamento ai componenti del direttivo di Formula APS per l’importante progetto che sosterrà i nostri giovani e per le importanti iniziative messe in cantiere che hanno l’ambizioso intento di costruire il futuro delle nuove generazioni”. Il primo appuntamento sarà con Bless (nome d’arte di Alex Mezzadri, ha 17 anni ed è un rapper di Montesilvano. Inizia il suo percorso musicale nel 2017. Nello stesso anno entra a far parte dell’etichetta discografica indipendente Beast Music Entertainment con la quale, nel 2021, pubblica il suo primo mixtape “The Block is Yours, vol. 1”. Da allora incide quattro brani. Il 4 novembre di quest’anno è uscito Love Gospel che ha registrato in pochi giorni più di 15.000 visual su YouTube ed il 29 novembre ha pubblicato “Pray 4 me”) e con Cole Kooper (nome d’arte di Paolo Columbaro, ha 24 anni ed è un rapper di Montesilvano. Ha iniziato a “rappare” durante gli anni della scuola e dopo aver collaborato con altri rapper e gruppi rap, all’età di 16 anni ha inciso il suo primo EP “Suoni marci”. Esordisce sulla scena italiana nel 2017 con “Cicileu” che registra quasi 60.000 ascolti su Spotify e sopra i 100.000 su YouTube. Da allora ha inciso più di venti brani rap. A luglio è uscito “Snapback”).