Inseguimento fra Pescara e Montesilvano: arrestati i responsabili di una spaccata in un bar, i dettagli

La polizia di Pescara e i carabinieri di Montesilvano hanno fornito i dettagli relativi all'inseguimento avvenuto nella notte che ha portato all'arresto di due persone, responsabili di una spaccata compiuta in un bar di Montesilvano. Alle 4,50 le pattuglie della volante della questura sono intervenute a seguito di una segnalazione per il furto di una Lancia Y avvenuto nella zona sud di Pescara. Dopo

Dopo una decina di minuti, il 112 aveva notizia di un furto con “spaccata” commesso a Montesilvano in danno del bar dell’area di servizio “Ip” di via Vestina. Immediatamente, ipotizzando le possibili vie di fuga e al fine di intercettare gli autori, una pattuglia della squadra volante si è portata all’uscita dell’asse attrezzato di Pescara Colli e, dopo qualche minuto, individuava l’autovettura proveniente da via Prati, con due persone a bordo e il cui

conducente, alla vista della Polizia, imboccava la variante in direzione Montesilvano nel tentativo di darsi alla fuga.

A quel punto è scattato un inseguimento e nonostante le ripetute intimazioni ad arrestare la marcia, il conducente della vettura rubata a circa 120/130 km/h ha imboccati alcuni tratti contromano e la squadra volante ha chiesto ausilio ad altri equipaggi. L’autoradio della compagnia carabinieri di Montesilvano si posizionava all’uscita dell’asse attrezzato in prossimità del cimitero di Montesilvano con l’intento di arrestare la marcia dei fuggitivi.

L'inseguimento è proseguito in via Vestina prima in direzione nord poi in direzione sud, con i due equipaggi delle forze di polizia coinvolti e con repentine e pericolose manovre poste in essere dal conducente sempre nel tentativo di riuscire nella fuga. Nel frattempo, le continue comunicazioni radio degli spostamenti e della direzione di marcia dei fuggiaschi permetteva ad un’altra volante della polizia di posizionarsi in via Vestina in

modo da ostacolare il passaggio della Lancia Y 10; tuttavia il conducente tentava comunque di forzare il blocco urtando il mezzo di servizio e cercando ancora di proseguire la fuga. A quel punto la folle corsa dei malviventi è terminata con le forze dell'ordine che hanno accerchiato il veicolo. I due occupanti, un uomo e una donna di 39 e 31 anni entrambi di Pescara e noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e arrestati. La donna tentava anche di fuggire ma veniva subito bloccata. Nell'auto venivano rinvenuti diversi pacchetti di sigarette e gratta e vinci rubati poco prima nel bar, oltre ad una chiave utilizzata per aprire lo sportello e mettere in moto l’autovettura Lancia Y.

Dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio pubblico, si nota chiaramente che la macchina rubata è stata usata come ariete per sfondare la vetrina ed introdursi nel locale. I due sono stati arrestati per furto aggravato, per la spaccata al bar e resistenza a pubblico ufficiale.