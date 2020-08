Montesilvano si mobilita con una colletta per aiutare la piccola Francesca

L'angoscia di una famiglia che si ritrova ad affrontare un incubo e la disperazione di non potercela fare economicamente a coprire tutte le spese necessarie per le cure terapeutiche. I genitori e i nonni della piccola Francesca, di soli 8 anni, bisognosa di proseguire l'ultimo ciclo di chemioterapia all'ospedale di Trento, chiedono aiuto ai propri concittadini.

E lo fanno con dignità, appellandosi alla generosità e al buon cuore della gente. In sostanza, le donazioni serviranno per il trasferimento temporaneo in Trentino Alto Adige che durerà un paio di mesi. Anche il Comune di Montesilvano ha lanciato l'appello e la stampa locale, su iniziativa della giornalista abruzzese Catia Napoleone, sta contribuendo con una cassa di risonanza ad ampio raggio per sensibilizzare più persone possibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ogni contributo è opportunamente tracciato in maniera chiara e trasparente attraverso l'impegno della onlus "La Casa di Cristina", che ha messo a disposizione le proprie coordinate bancarie (Iban IT61 Q030 6909 6061 0000 0019 310). Tutte le informazioni sono riportate sulla pagina Facebook "Aiutiamo Francesca", che in pochi giorni ha già superato i 600 like.