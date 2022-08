In moto finiscono contro un'automobile parcheggiata in via Vestina che fa inversione, due feriti [FOTO]

Incidente stradale in via Vestina nella serata di ieri poco dopo la mezzanotte.

Coinvolte una motocicletta e un'automobile parcheggiata.

In base alla ricostruzione della polizia locale, la moto con due persone si sarebbe scontrata con la vettura in sosta mentre percorreva la strada in direzione mare.

A causare l'impatto tra i due mezzi sarebbe stata un'inversione di marcia da parte dell'automobile, una Mercedes al volante della quale c'era un ragazzo di 23 anni. L'uomo alla guida della moto, di 35 anni, ha riportato una frattura della gamba destra invece la passeggera, una giovane di 20 anni, solo delle escoriazioni.