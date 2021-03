Incidente a Montesilvano, scontro tra scooter e auto: uomo finisce in ospedale

Ad avere la peggio in seguito allo scontro tra i due veicoli è stato il conducente del mezzo a 2 ruote

Un incidente stradale si è verificato in via Marco Polo a Montesilvano nella mattinata di ieri, lunedì 8 marzo.

A scontrarsi sono stati un'automobile, una Ford Fiesta guidata da una donna di Pescara di 65 anni, e uno scooter in sella al quale c'era un uomo di 47 anni montesilvanese.

L'impatto tra i due mezzi è stato quasi frontale e ad avere la peggio è stato il 47enne.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ferito all'ospedale "Spirito Santo" dove è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia per i traumi riportati con una prognosi di 30 giorni. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia municipale.

foto di repertorio