Incidente mortale e cantieri: venerdì da incubo per la viabilità fra Pescara e Montesilvano

Un venerdì da incubo per gli automobilisti e in generale per la viabilità fra Pescara e Montesilvano. La presenza contemporanea di vari cantieri stradali, unita al grave incidente mortale avvenuto verso le 15 su lungomare all'altezza dell'ex Tortuga, ha di fatto a tratti completamente paralizzato il flusso stradale considerando anche che si trattava di un venerdì pomeriggio, giornata che normalmente presenta già un aumento del traffico nelle ore pomeridiane.

Nella zona nord di Montesilvano, già da settimane si vivono problemi di code e traffico bloccato nelle ore di punta lungo Corso Umberto I dove nella zona del Mc Donald's sono in corso i lavori di riqualificazione voluti dall'amministrazione comunale. Lavori che, negli ultimi giorni, sono diventati ancora più impattanti con l'avanzamento del cantiere e che costringono gli automobilisti (e i mezzi pesanti) a transitare nel parcheggio adiacente a Corso Umberto, dove fra l'altro la carreggiata è abbastanza stretta e sono presenti buche e dissesti stradali.

Ma le difficoltà principali hanno interessato, in particolare nella giornata dell'8 marzo, la zona di Santa Filomena al confine fra le due città. A causa infatti del grave incidente stradale nel quale una persona di 49 anni ha perso la vita sul lungomare all'altezza del distributore di carburanti e dell'ex Tortuga, la polizia locale di Montesilvano ha chiuso al traffico il tratto della riviera fino a via Arno, andando quindi a creare un ulteriore problema a chi percorreva la Nazionale Adriatica, completamente congestionata tanto da provocare code anche di 20 minuti per chi arrivava dalla tangenziale e doveva percorrere lo svincolo in uscita per immettersi sempre sulla Nazionale. A questo, va sommato infine anche il cantiere presente in via Verrotti dove da tempo sono in corso i lavori ed è presente un semaforo mobile per il senso unico alternato nel tratto interessato dagli scavi degli operai.