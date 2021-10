Incidente sul lavoro a Montesilvano: operaio ferito alla gamba schiacciata da una trivella

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi 22 ottobre a Montesilvano. Un operaio di 42 anni di Manoppello, infatti, è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da una trivella contro un muro. L'incidente è avvenuto in via Verrotti, e sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in ospedale a Pescara. Ha riportato un trauma e delle fratture alla gamba, e le sue condizioni non sono gravi.