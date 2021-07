Domato l'incendio al Colle della Vecchia a Montesilvano, la causa sarebbe lo scoppio di alcuni petardi [FOTO - VIDEO]

A riferlo il sindaco De Martinis che si è recato sul posto ieri sera a seguito del rogo che ha interessato parte del colle, in una zona boschiva

È stato domato nel giro di poche ore dai vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara l'incendio scoppiato ieri sera verso le 23 al Colle della Vecchia a Montesilvano. Le fiamme hanno interessato parte del colle distruggendo un'area boschiva senza causare danni ad abitazioni e persone.

Il sindaco De Martinis si è recato sul posto assieme alla protezione civile di Silvi e di Cepagatti i cui volontari hanno presidiato il rogo per tutta la notte per segnalare eventuali ripartenze delle fiamme. Lo stesso primo cittadino, con un post su Facebook, ha spiegato che l'origine sarebbe dovuta ad alcun petardi o fuochi d'artificio esplosi poco prima che, grazie alle alte temperature ed al vento caldo che soffiava ieri notte, hanno alimentato l'incendio:

"Esprimo a tutti gli intervenuti per domare l'incendio e a tutela dell'incolumità pubblica un sentito ringraziamento per la preziosa attività svolta. Grazie a un importante gioco di squadra e al tempestivo e professionale intervento dei Vigili del fuoco il pericolo è stato scongiurato. Al tempo stesso mi sento di dedicare il detto "la mamma degli imbecilli è sempre incinta" agli idioti che giocando con petardi e fuochi d'artificio in un'area altamente a rischio hanno devastato una parte della nostra collina e rischiato che le fiamme raggiungessero e danneggiassero le abitazioni della zona".

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco: due del comando provinciale di Pescara e una del distaccamento di Penne.