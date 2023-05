Incendio a Montesilvano, automobile divorata dalle fiamme in via Adige

Incendio in via Adige a Montesilvano all'alba di sabato 27 maggio.

Il rogo ha riguardato un'automobile, una Fiat Panda, parcheggiata in un cortile di un edificio.

Le fiamme sono divampate intorno alle ore 6:30 e nel giro di pochi minuti hanno avvolto la vettura divorandola.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno spento l'incendio che nel frattempo però ha anche interessato il garage situato a piano terra. Da chiarire le cause che hanno innescato il rogo.

foto di William Palusci