Spento l'incendio di un appartamento in via Adige a Montesilvano [FOTO]

È stato spento l'incendio di un appartamento divampato oggi a Montesilvano, al primo piano di una palazzina in via Adige, coinvolgendo anche un altro piano e una mansarda. L’abitazione è andata completamente distrutta, mentre sono ancora in corso le operazioni di bonifica e le verifiche ai piani superiori.

Due squadre dei vigili del fuoco di Pescara sono intervenute nel tardo pomeriggio per domare il rogo: una volta giunte sul posto, hanno provveduto a far scendere con l’autoscala le persone delle altre case che, a causa del fumo che ha invaso la tromba delle scale, si erano rifugiate sui balconi. In tutto sono 5 gli individui evacuati, nessun ferito.

Sul posto sono intervenuti il funzionario di turno dei vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e il personale del 118 con due ambulanze. Nell'appartamento bruciato si sono registrati gravi danni perché al suo interno c'erano tanti oggetti e molto materiale. Da valutare l'inagibilità anche dell'abitazione posta sopra a quella in cui si sono sviluppate le fiamme. Al vaglio le cause dell'incendio. Per guardare il video dell'intervento dei vigili del fuoco, clicca QUI.