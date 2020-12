Giallo a Montesilvano Colle, giovane ritrovato tra i cespugli e soccorso dal 118

Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso dagli operatori del 118 dopo essere caduto in un dirupo, per cause in corso di accertamento, tra la fitta vegetazione di Montesilvano Colle. L'incidente si è verificato in via Colle Fiorito, a pochi passi dall'abitazione di famiglia.

Sono stati proprio i genitori e gli amici ad avviare le ricerche, non avendolo visto rientrare a casa. La zona impervia e buia è stata battuta palmo a palmo con l'utilizzo di torce e alla fine il giovane è stato individuato, illeso, tra le sterpaglie che si trovano nella parte scoscesa di un edificio in costruzione.

Tuttavia, pur non avendo riportato lesioni particolari, è stato trasportato in via precauzionale all'ospedale di Pescara in attesa di essere interrogato dai carabinieri, ai quali dovrà fornire spiegazioni sull'accaduto.

In principio si pensava a un litigio culminato con una spinta o ad un maldestro tentativo di autolesionismo. Tutte ipotesi che sono state categoricamente escluse. Resta il mistero sulla dinamica, che sarà comunque chiarita nelle prossime ore.