Arriva da Montesilvano il primo gel igienizzante per le mani multiuso al 98% naturale

È stato realizzato e commercializzato da un'azienda di Montesilvano il primo igienizzante per le mani al 100% abruzzese e realizzato con il 98% di prodotti naturali. Si chiama Amas ed è prodotto dalla Nakura Bio, azienda nata grazie al bando "Resto al sud" ed agli imprenditori Agnese Mazza e Michela Viola, affiancati da Sara Pattara e Alessandro Pompei per la parte commerciale e di marketing.

L'azienda, spiega Pompei, ha deciso di realizzare il prodotto durante la pandemia riconvertendo la produzione, bloccando temporaneamente la produzione di cosmesi per la pelle e realizzando esclusivamente il gel igienizzante, con prodotti a km 0 e con tutti gli ingredienti di origine vegetale, come lio essenziale di eucalipto, che potenzia l'azione microbica, e presenta glicerolo vegetale che conferisce proprietà emollienti e dermoprotettive in grado di attenuare la secchezza della pelle.

Il gel contiene il 70% di alcol, adatto anche per tessuti e superfici.